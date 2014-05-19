Провести юзабилити анализ сайта и сео-оптимизацию

Нужно провести юзабилити анализ сайта hijapan.ru, его сео-оптимизацию, составление контекстной рекламы в Гугл и Яндекс, закупку вечных и временных ссылок в Sape.

Под ключ: от А до Я.

Сайт делан на opencart.

Работать буду только с тем, кто:

1. Предоставит доказательства того, что имеет опыт в этой сфере.

2. Даст гарантию, что после доработки сайта - конверсия возрастет.

3. Имеет положительную репутацию и нормальный срок регистрации.