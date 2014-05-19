Провести юзабилити анализ сайта и сео-оптимизацию

$300
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок241 просмотр
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Нужно провести юзабилити анализ сайта hijapan.ru, его сео-оптимизацию, составление контекстной рекламы в Гугл и Яндекс, закупку вечных и временных ссылок в Sape.

Под ключ: от А до Я.

Сайт делан на opencart.

Работать буду только с тем, кто:

1. Предоставит доказательства того, что имеет опыт в этой сфере.

2. Даст гарантию, что после доработки сайта - конверсия возрастет.

3. Имеет положительную репутацию и нормальный срок регистрации.

10 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Koscielny
Иван 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
24 отзыва(-3)
10 лет назад
$300
5 дней
Работа выполнена на 30%. Из задания получил только юзабилити анализ и сео анализ. Все остальное ждал месяц. В итоге так и не получил выполненной работы и отказался от исполнителя. Никому не советую. Но если у вас много денег и времени, то это ваш человек - он их успешно спустит. 50% предоплаты так осели в его кармане, правда не знаю за что... Видимо за 30% работы и за срыв всех возможных сроков...