Раскрутка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка88 просмотров

Быть первыми в нашем регионе по ключевым словам.

11 лет назад
dovsam
Ярик 
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$1000
120 дней
С поставленной задачей Владимир справился на отлично. Второй год сотрудничества - нареканий к работе и результате нет. Поставленная цель - быть первыми я яндексе и гугле в своем регионе по ряду ключевых слов была достигнута досрочно. Всегда подскажет и пояснит как оформить сайт для лучшей его индексации и продвижения. Продолжаем работать.
Адекватный заказчик - все ок. Готов сотрудничать и далее

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад