Разовая оптимизация детского интернет-магазина

Здравствуйте!

Необходима разовая оптимизация небольшого интернет-магазина http://www.happy-leo.ru.

1. Формирование семантического ядра (вместе со мной, уже частично есть).

2. Анализ индексации сайта Яндексом и Гуглом.

3. Проверка кода страниц.

4. Заполнение мета-данных - тайтлы, теги, дискрипшн и т.д. и т.п.

5. Оптимизация существующих текстов (копирайтинг не нужен, только оптимизация). И в т.ч. контента для блога (он есть, тексты нужно оптимизировать и посоветовать периодичность добавлений на сайт).

6. Создание корректного robots.txt

7. Рекомендации для дальнейшей оптимизации нового контента.

8. Ваши рекомендации, если в чем-то еще есть необходимость.

Необходима полная прозрачность и взаимодействие - я должна оперативно узнавать, что и где собираетесь делать.

Оптимальный срок - 2 недели. Корректировки возможны, но не желательны.

Вы должны быть готовы при необходимости к заключению договора и полной ответственности за свою работу.

Портфолио и отзывы обязательны.

По стоимости отдам предпочтение бюджету до 220-285 $ (8-10 тыс.р.).