Интернет-магазин женской одежды: http://elis-lady.ru/ СУТЬ: 4 месяца подряд у маназина растут переходы из поисковиков: http://joxi.ru/oEp6UxjKTJAeTtrnkvI ... хотя никто ничего для этого не делает ВООБЩЕ. Под вообще я понимаю вообще-вообще. Даже description и keywords не прописаны ...
Разовая оптимизация детского интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходима разовая оптимизация небольшого интернет-магазина http://www.happy-leo.ru.
1. Формирование семантического ядра (вместе со мной, уже частично есть).
2. Анализ индексации сайта Яндексом и Гуглом.
3. Проверка кода страниц.
4. Заполнение мета-данных - тайтлы, теги, дискрипшн и т.д. и т.п.
5. Оптимизация существующих текстов (копирайтинг не нужен, только оптимизация). И в т.ч. контента для блога (он есть, тексты нужно оптимизировать и посоветовать периодичность добавлений на сайт).
6. Создание корректного robots.txt
7. Рекомендации для дальнейшей оптимизации нового контента.
8. Ваши рекомендации, если в чем-то еще есть необходимость.
Необходима полная прозрачность и взаимодействие - я должна оперативно узнавать, что и где собираетесь делать.
Оптимальный срок - 2 недели. Корректировки возможны, но не желательны.
Вы должны быть готовы при необходимости к заключению договора и полной ответственности за свою работу.
Портфолио и отзывы обязательны.
По стоимости отдам предпочтение бюджету до 220-285 $ (8-10 тыс.р.).
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