SEO специалист

Интернет-магазин женской одежды: http://elis-lady.ru/

СУТЬ: 4 месяца подряд у маназина растут переходы из поисковиков: http://joxi.ru/oEp6UxjKTJAeTtrnkvI ... хотя никто ничего для этого не делает ВООБЩЕ. Под вообще я понимаю вообще-вообще. Даже description и keywords не прописаны на главной странице.

ЗАДАЧА: реализовать все фундаментальные SEO улучшения, которые 100% в разы поднимут приходы из поисковиков. Т.е. всевозможную метафизику оставляем в стороне и делаем только то, что 100% даёт результат.

ЧТО ОЖИДАЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ: увеличение заходов из поисковиков в разы!

Кандидат на эту работу должен:

1. Быть готовым общаться по скайпу - голосом. Быть на связи в течение рабочего времени.

2. Предварительно написать, что именно он собирается сделать (конкретный список улучшений) и какой результат это принесёт.

3. В первом же разговоре объяснить почему то, что планируется сделать будет работать (обосновать свою позицию)

4. Назвать сроки и стоимость работ

5. Показать реальные кейсы по SEO продвижению других ресурсов. Причём интересует не кейс ради кейса, а результат: а) Что было; б) Что было сделано; в) Что в итоге получили

6. Показать реальные отзывы довольных клиентов, с которыми при необходимости можно связаться и убедиться в их реальности.

- Всю необходимую информацию предоставим. Доступ в аналитику, если нужно, тоже дадим потенциальным кандидатам.

- Работаем через СБР (Безопасную сделку)