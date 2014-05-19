SEO специалист

Нужно провести юзабилити анализ сайта hijapan.ru, его сео-оптимизацию, составление контекстной рекламы в Гугл и Яндекс, закупку вечных и временных ссылок в Sape. Под ключ: от А до Я. Сайт делан на opencart. Работать буду только с тем, кто: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин женской одежды: http://elis-lady.ru/
СУТЬ: 4 месяца подряд у маназина растут переходы из поисковиков: http://joxi.ru/oEp6UxjKTJAeTtrnkvI ... хотя никто ничего для этого не делает ВООБЩЕ. Под вообще я понимаю вообще-вообще. Даже description и keywords не прописаны на главной странице.
ЗАДАЧА: реализовать все фундаментальные SEO улучшения, которые 100% в разы поднимут приходы из поисковиков. Т.е. всевозможную метафизику оставляем в стороне и делаем только то, что 100% даёт результат.
ЧТО ОЖИДАЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ: увеличение заходов из поисковиков в разы!
Кандидат на эту работу должен:
1. Быть готовым общаться по скайпу - голосом. Быть на связи в течение рабочего времени.
2. Предварительно написать, что именно он собирается сделать (конкретный список улучшений) и какой результат это принесёт.
3. В первом же разговоре объяснить почему то, что планируется сделать будет работать (обосновать свою позицию)
4. Назвать сроки и стоимость работ
5. Показать реальные кейсы по SEO продвижению других ресурсов. Причём интересует не кейс ради кейса, а результат: а) Что было; б) Что было сделано; в) Что в итоге получили
6. Показать реальные отзывы довольных клиентов, с которыми при необходимости можно связаться и убедиться в их реальности.
- Всю необходимую информацию предоставим. Доступ в аналитику, если нужно, тоже дадим потенциальным кандидатам.
- Работаем через СБР (Безопасную сделку)
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