Размещение статей и пр. Статьи предоставляются. Тема собаки. Каталоги интересуют только трастовые с распределением ссылок по времени. Страны: США, Европа Бюджет $500 ...
Seo консультация по продвижению тематичной СМИ
Для сайта fortrader.ru требуется консультация про продвижению ресурса как сми, для последующего составления плана работ.
Опыт продвижения СМИ обязателен.
Пожалуйста указывайте примеры продвижения со СМИ. У нас уже было много различных сеошников, но никакого представления о продвижении сми у них к сожалению нет. У нас контент постоянно обновляется, многое устаревает в течении месяца и не имеет смысла его продвигать по каким либо ключевым словам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнять продвижение сайта stone.a-idea.ru. Каждая страница сайта оптимизированная под определенный запрос, можете сами в этом убедиться проанализировав его. Для каждой страницы написан уникальный текст содержащий ключевые слова. Сайт находиться ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую. Есть сайт по туризму. Необходимо грамотно подкорректировать title, description, keywords, сообразно тексту на странице. Для обработки - примерно 50 страниц сайта. Какая ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Мне нужна внутренняя оптимизация сайта, и подготовка к продвижению. Исправление проблемных моментов верстки , доведение до валидности моментов мешающих дальнейшему продвижению, подбор и дальнейшее создание необходимых целевых страниц, настройка зеркал, настройка либо оптимизация страницы ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть 1 новость, о которой написали порядка 20 интернет-изданий. Сколько будет стоить убрать 20 страниц сайтов из индекса? примеры сайов: kriminal.tv kp.ua eg.ru gazeta.ua timeua.info и т.д. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт в зоне *.de, который торгует сетевым оборудованием. Необходим комплекс мер по его продвижению в Европе, СНГ (кроме РФ) и США. Сайт на CMS OCShop. Сайт имеет 3 языковых версии. Немецкую, английскую, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Ищу исполнителя для продвижения ИМ с большим количеством карточек товара. Нужен человек, который понимает как продвигать большие сайты под очень большое количество запросов, у кого есть опыт продвижения ИМ с положительным результатом. Цель ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо написать отзыв на отель на туристическом портале Трипэдвайзер. Для владельцев "живых" аккаунтов зарегистрированных на портале с 2013 года или ранее, условия оплаты обсуждается индивидуально. Отзывы предоставляются заказчиком. Оплата после прохождения отзыва модерации и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую специалистов по SEO и продвижению. Есть не совсем тривиальная задачка. Нужно продвинуть не сайт, а объявление. Цель - получить отклики на email. Объявление состоит в поиске ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно увеличить продажи русского интернет-магазина в Англии путем продвижения сайта в поисковике Google. Сайт на русском, целевая аудитория - русскоязычные за рубежом, приоритет по гео-таргетингу (в порядке убывания) - Великобритания, Ирландия, Австралия, США, Канада, остальная ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад