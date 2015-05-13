Seo консультация по продвижению тематичной СМИ

Для сайта fortrader.ru требуется консультация про продвижению ресурса как сми, для последующего составления плана работ.

Опыт продвижения СМИ обязателен.

Пожалуйста указывайте примеры продвижения со СМИ. У нас уже было много различных сеошников, но никакого представления о продвижении сми у них к сожалению нет. У нас контент постоянно обновляется, многое устаревает в течении месяца и не имеет смысла его продвигать по каким либо ключевым словам.