Требуется линкбилдинг в англонете

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки151 просмотр

Размещение статей и пр. Статьи предоставляются.

Тема собаки.

Каталоги интересуют только трастовые с распределением ссылок по времени.

Страны: США, Европа

Бюджет $500

Оплата в рублях на qiwi по факту. Можно поэтапно.

Ваши предложения о конкретных способах линкбилдинга, ссылки на примеры и пр. пишите сразу в проекте или в личку.

10 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подтянуть НЧ и микронч за счет внутренней оптимизации

    Есть сайт, в индексе около 4 тыс страниц. Нужно подтянуть НЧ и микронч за счет только внутренней оптимизации. Условно говоря: - взять софт и посмотреть, что из запросов с малой частотностью вообще есть в ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта stone.a-idea.ru

    Добрый день! Необходимо выполнять продвижение сайта stone.a-idea.ru. Каждая страница сайта оптимизированная под определенный запрос, можете сами в этом убедиться проанализировав его. Для каждой страницы написан уникальный текст содержащий ключевые слова. Сайт находиться ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мне нужна внутренняя оптимизация сайта, и подготовка к продвижению.

    $250

    Мне нужна внутренняя оптимизация сайта, и подготовка к продвижению. Исправление проблемных моментов верстки , доведение до валидности моментов мешающих дальнейшему продвижению, подбор и дальнейшее создание необходимых целевых страниц, настройка зеркал, настройка либо оптимизация страницы ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Убрать из поиска

    Есть 1 новость, о которой написали порядка 20 интернет-изданий. Сколько будет стоить убрать 20 страниц сайтов из индекса? примеры сайов: kriminal.tv kp.ua eg.ru gazeta.ua timeua.info и т.д. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение ИМ сетевого оборудования.

    Есть сайт в зоне *.de, который торгует сетевым оборудованием. Необходим комплекс мер по его продвижению в Европе, СНГ (кроме РФ) и США. Сайт на CMS OCShop. Сайт имеет 3 языковых версии. Немецкую, английскую, ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поисковое продвижение ИМ в ПС goole и Яндекс

    $100

    Ищу исполнителя для продвижения ИМ с большим количеством карточек товара. Нужен человек, который понимает как продвигать большие сайты под очень большое количество запросов, у кого есть опыт продвижения ИМ с положительным результатом. Цель ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Озывы на Трипэдвайзер

    $5

    Необходимо написать отзыв на отель на туристическом портале Трипэдвайзер. Для владельцев "живых" аккаунтов зарегистрированных на портале с 2013 года или ранее, условия оплаты обсуждается индивидуально. Отзывы предоставляются заказчиком. Оплата после прохождения отзыва модерации и ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

    Нужно увеличить продажи русского интернет-магазина в Англии путем продвижения сайта в поисковике Google. Сайт на русском, целевая аудитория - русскоязычные за рубежом, приоритет по гео-таргетингу (в порядке убывания) - Великобритания, Ирландия, Австралия, США, Канада, остальная ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад