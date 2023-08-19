SEO Потрібна консультація

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок331 просмотр
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Ми розробляємо веб-сайт з каталогом продукції (буде декілька тисяч найменувань товарів) та з фільтрами (багато фільтрів - виробник, колір, розмір, тип, категорія обладнання і т.п.і т.д., в кожній категорії буде свій набір фільтрів).

Потрібна допомога з наступних питань з урахуванням сучасних вимог щодо SEO.

1. Потрібен опис для програміста якими мають бути url при роботі з фільтрами в каталозі продукції (що має завантажуватись по ajax що має бути з окремими url, як має працювати кнопка "показати ще", як пагінація і т.п.) - потрібна детальна інструкція для програміста.

2. Потрібна інструкція або приклад файла robots.txt

3. Потрібна інструкція щодо файлу sitemap.xml

4. Додаткові загальні рекомендації які можуть покращити показники SEO.

Якщо ви маєте гарний досвід та більше одного проекта в портфоліо з гарними результатами які можете показати - буду радий співпраці!

Прошу вказати орієнтовну ціну на такі послуги. Більше інформації після заявки, за запитом.

4 месяца назад
gsa_1979
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад