Нужно спарсить должности сотрудников в Linkedin

Шукаємо SEO-спеціаліста на довгострокову проектну роботу. ТИ наш ідеальний кандидат якщо: - маєш досвід роботи на європейському/американському ринку ; - успішні підтверджені кейси; - можеш виконувати експрес сео-аудит та формування КП; ...
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Просто собрать контакты — есть много расширений и сторонних сервисов.
Мне же нужно найти подходящие компании (Seo студии и IT-компании), работающие на бурж, но сами являются украинцами. И мне нужно найти контакты лиц принимающих решений из этих компаний (CEO, HEAD, SEO TEAM LEAD, SENIOR SEO, главы департаментов маркетинга).
Кто знает как и способен выполнить эту задачу?
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