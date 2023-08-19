Нужно спарсить должности сотрудников в Linkedin

Просто собрать контакты — есть много расширений и сторонних сервисов.



Мне же нужно найти подходящие компании (Seo студии и IT-компании), работающие на бурж, но сами являются украинцами. И мне нужно найти контакты лиц принимающих решений из этих компаний (CEO, HEAD, SEO TEAM LEAD, SENIOR SEO, главы департаментов маркетинга).



Кто знает как и способен выполнить эту задачу?