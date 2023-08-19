Нужно спарсить должности сотрудников в Linkedin

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок8 просмотров
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Просто собрать контакты — есть много расширений и сторонних сервисов.

Мне же нужно найти подходящие компании (Seo студии и IT-компании), работающие на бурж, но сами являются украинцами. И мне нужно найти контакты лиц принимающих решений из этих компаний (CEO, HEAD, SEO TEAM LEAD, SENIOR SEO, главы департаментов маркетинга).

Кто знает как и способен выполнить эту задачу?

4 месяца назад
TomBolton
31 годУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад