SEO продвижение

Ищем профессионала, в том числе, в связи с редизайном сайта vipflat.ru

Нужен тот, кто сможет взять управление развитием сайта в свои руки, гордиться результатами и быть ответственным за свое детище.

Задачи:

- не потерять позиции

- аудит текущего сайта и рекомендации по новой верстке, юзабилити и тд

- оптимизировать контент существующий, микроразметку добавить

- оптимизировать шаблоны создания метатэгов, заголовков, алт и тд для страниц квартир и тд

- улучшить позиции и все характеристики сайта

- статьи хотелось бы писать нам самим. У нас много уже готовых материалов, книги изданы. Но необходимо затачивать из на нужные запросы.

- программисты готовы автоматизировать наших интересных статей на рекомендуемых формах, сайтах по рекомендованному алгоритму

Пример:

http://forum.bn.ru/index.php?showtopic=68485

http://m.dp.ru/Article/2c940866-b720-494b-ad2c-8cf50e9e8f1e

Опасения:

- лихорадочное продвижение сайтов

Редизайн - начинаем программирование:

http://smarthead.net/work/Vipflat/articles.html

http://smarthead.net/work/Vipflat/description.html

http://smarthead.net/work/Vipflat/golden-triangle.html

http://smarthead.net/work/Vipflat/sale.html

http://smarthead.net/work/Vipflat/team.html

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