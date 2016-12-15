Потрібно вивести в топ Google та Yandex по кількох ключовим словам сайт який буде продавати VPN Цікавлять тільки білі методи роботи і ефект який буде довго триматися. При досягненні поставлених цілей плануємо продовжувати ...
SEO продвижение
Ищем профессионала, в том числе, в связи с редизайном сайта vipflat.ru
Нужен тот, кто сможет взять управление развитием сайта в свои руки, гордиться результатами и быть ответственным за свое детище.
Задачи:
- не потерять позиции
- аудит текущего сайта и рекомендации по новой верстке, юзабилити и тд
- оптимизировать контент существующий, микроразметку добавить
- оптимизировать шаблоны создания метатэгов, заголовков, алт и тд для страниц квартир и тд
- улучшить позиции и все характеристики сайта
- статьи хотелось бы писать нам самим. У нас много уже готовых материалов, книги изданы. Но необходимо затачивать из на нужные запросы.
- программисты готовы автоматизировать наших интересных статей на рекомендуемых формах, сайтах по рекомендованному алгоритму
Пример:
http://forum.bn.ru/index.php?showtopic=68485
http://m.dp.ru/Article/2c940866-b720-494b-ad2c-8cf50e9e8f1e
Опасения:
- лихорадочное продвижение сайтов
Редизайн - начинаем программирование:
http://smarthead.net/work/Vipflat/articles.html
http://smarthead.net/work/Vipflat/description.html
http://smarthead.net/work/Vipflat/golden-triangle.html
http://smarthead.net/work/Vipflat/sale.html
http://smarthead.net/work/Vipflat/team.html
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