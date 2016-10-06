Добрый день, Есть два сайта объемом около 50-60 статей каждый, нужно разместить ссылки в статьях на другие статьи. Основная задача перелинковки это увлечь пользователя сайтом и предложить более развернутое решение проблемы. Поэтому ставим (в идеале) ссылки там ...
Составить семантическое ядро. Распределения ядра для фильтров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить семантическое ядро для интернет-магазина мебели.
Произвести распределение запросов для фильтров, для каждого раздела каталога.
Суть примерно такая:
Берём раздел "Комоды" в соответствии с семантическим ядром составляем фильтр.
Например:
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Белые комоды | Большие | В гостиную | В детскую | В прихожую | Высокие | Дешевые | Для кухни | Для спальни | Комод 2 ящика | Комод 3 ящика | Комод 4 ящика | Комод 5 ящиков | Комод 6 ящиков | Комод столиком | Комоды для книг | Комоды из венге | Комоды под телевизор | Комоды со стеклом | Комоды цвета вишни | Комоды цвета орех | Маленькие | Пеленальные | С зеркалом | Угловые | Черные комоды | Шкаф-комод | Элитные
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Распределяем оставшиеся запросы по данным подкатегориям.
От вас нужны сроки и конечная цена работы.
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