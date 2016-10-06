Составить семантическое ядро. Распределения ядра для фильтров.

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Нужно составить семантическое ядро для интернет-магазина мебели.

Произвести распределение запросов для фильтров, для каждого раздела каталога.

Суть примерно такая:

Берём раздел "Комоды" в соответствии с семантическим ядром составляем фильтр.

Например: 

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Белые комоды |    Большие |    В гостиную |    В детскую |    В прихожую |    Высокие |    Дешевые |    Для кухни |    Для спальни |    Комод 2 ящика |    Комод 3 ящика |    Комод 4 ящика | Комод 5 ящиков | Комод 6 ящиков | Комод столиком | Комоды для книг | Комоды из венге | Комоды под телевизор | Комоды со стеклом | Комоды цвета вишни | Комоды цвета орех | Маленькие | Пеленальные | С зеркалом | Угловые | Черные комоды | Шкаф-комод | Элитные

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Распределяем оставшиеся запросы по данным подкатегориям.

От вас нужны сроки и конечная цена работы.

7 лет назад
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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