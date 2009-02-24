Требуется наращивание Тиц и PR для сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок145 просмотров
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Требуется квалифицированный специалист для наращивания ТиЦ и PR сайта крупной производственной компании. В данный момент ТиЦ 0, PR 1, сайт в Яндекс-Каталоге. Интересуют только белые методы.

Цель: за месяц поднять ТиЦ хотя бы до 40, PR желательно до 2

В личку напишите какими способами будете добиваться этого результата. На основании этого выберем исполнителя.

15 лет назад
mdesign
Павел 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-2)