Требуется наращивание Тиц и PR для сайта

Сайт еще на стадии верстки, поэтому потребуется продвижение С НУЛЯ (то есть начиная с подборки ключевых слов, описания, составление семантического ядра и т.д.). Требуется продвижение в ТОП-10 и поддержание на этом уровне. Поэтому жду 2 цены!! Запросы: купить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется квалифицированный специалист для наращивания ТиЦ и PR сайта крупной производственной компании. В данный момент ТиЦ 0, PR 1, сайт в Яндекс-Каталоге. Интересуют только белые методы.
Цель: за месяц поднять ТиЦ хотя бы до 40, PR желательно до 2
В личку напишите какими способами будете добиваться этого результата. На основании этого выберем исполнителя.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Необходима регистрация сайта http://rb.dn.ua в белых каталогах.Завершен8 лет назад
Нужно продвижение сайта http://kzorda-market.kz/ Нужно увеличить его посещаемость. Но нужно, чтобы на него начало больше заходить именно из этого города, из Кызылорды. Численность населения города составляет 300 000 человек. Мне сказали, что интернет есть у 20%.Это ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны отзывы/заметки о сайте на тематических ресурсах с прямой ссылкой на него (сайты, порталы, форумы, сообщения или комментарии в ЖЖ, на Яндекс.блогах). Сообщение должно быть качественным, "в тему" и проходить модерацию. Не более 30-50 ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $4
SEO-копирайтинг. Статья на тему запчастей МАЗ.Завершен15 лет назад
Нужно продвижение сайта http://utility.com.ua по России и Украине, в Яндексе и Гугле. Компания занимается переработкой стекла. Ключевые слова нужно подобрать. От вас жду предложений по стоимости и по ожидаемым результатам такого продвижения.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую Вас! Требуется раскрутка сайта начинающей web-студии в г. Калининграде (сначала раскрутить на Калининград, а уже позже.параллельно на рунет). Сайт сделан на движке ModX. Адрес сайта: www.denis-shmatov.ru Основные направления студии: логотипы, фирменный стиль, дизайн сайтов, сайты ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Раскрутка нового сайта эротического чата. распишите ежемесячный бюджет и площадки размещения... требуется опыт в продвижении сайтов этого направленияПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется: 1. провести тест сайта www.uniqprice.ru на "адекватность", usability и соответсвие ожиданиям пользователей 2. проконсультировать по основной оптимизации сайта в плане продвижения в поисковиках, указать на неточности и ошибки.Завершен15 лет назад
Приветствую. Необходимо продвижение интернет магазина копий швейцарских часов http://5minut.biz в поисковой системе Яндекс в общем поиске. Магазин партнерский, контент неуникальный, базовой оптимизации не проводилось. На данный момент не проиндексирован Яндексом. Ключевые слова: копии швейцарских часов копии часов известных марок Прошу ваши развернутые ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт15 лет назад