Требуется СЕО оптимизация и работы по программной доработке

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Имеем ИМ runail-shop.kz.

После проведенного аудита , были выявлены некоторые недостатки. Необходимо их устранить.

Прошу отозваться грамотных специалистов и реализовать ТЗ:

- составить комплекты метатегов title, description, keywords для гланой страницы;

- устранить ошибки html и css (валидация);

- оптимизировать изображения на сайте;

- включить кэширование на сайте;

- сократить объем css и javascript файлов;

- убрать из секции head блокирующие скрипты и файлы;

- сократить время ответа сервера до 500 мс;

- настроить 301 редирект;

- доработать файл robots.txt;

- закрыть дубли страниц;

- указать файл sitemap.xml в файле robots.txt и в вебмастерах;

- откорректировать атрибуты для изображений alt и title;

- указать регион в вебмастерах Google и Яндекс;

- использовать сервис “Оригинальные тексты” Яндекс;

- структурировать контент подзаголовками h1-h3 и списками;

- оптимизировать тег логической разметки strong;

- устранить ошибки в текстах;

- установить кнопки социальных сетей;

- прогнать посадочные страницы через аддурилки Google и Яндекс;

- оптимизировать плотность ключевых слов;

- настроить страницу “404 ошибка”.

с/у Щёкин Д.В.

9 лет назад
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$100
5 дней
С Тарасом работаем уже не впервый раз. Доверяю ведение и работы по 2-м солидным Интернет-магазинам, www.runail-shop.kz и www.profi-market.kz . С заданием не впервый раз справляется четко, грамотно и по сроку. Рекомендую.
Как и в прошлый раз задание было поставлено грамотно, а работа оплачена быстро. Продолжаем наше сотрудничество