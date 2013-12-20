Продвижение сайта в ТОП 1 — ТОП 5 http://v-h.com.ua вот сайт на котором вы сможете взять все ключевые слова задачи №1 — продвинуть сайт до апреля 2014 (что бы до ...
Требуется специалист по продвижению. Удаленно.
Наша компания FBG ltd. занимается разработкой приложений и сайтов на западный рынок.
В связи с тем, что многие зарубежные клиенты начинают выходить на Российский рынок, было решенно открыть направление по продвижению нашего бренда на Россикйском рынке.
Поэтому сейчас ищем 1-2 исполнителей, готовых заниматься продвижением существующих клиентов в русскоязычном сегменте.
Возможна удаленная занятость.
Задачи
1. Управление проектами по поисковому продвижению в Яндексе и Google.
2. Сбор и анализ необходимой информации о параметрах сайта и бизнесе клиента, качестве и объеме трафика, конкурентах и т.д.
3. Выбор методов поискового продвижения для своих проектов.
4. Составление плана и бюджета на продвижение проекта.
5. Составление технических заданий на внутреннюю оптимизацию проектов и SEO-копирайтинг.
6. Контроль и координация запланированных работ по продвижению сайта.
7. Отслеживание развития поисковых алгоритмов и технологий, оперативное реагирование на изменения.
8. Изучение и внедрение новых инструментов и технологий, связанных с поисковым продвижением.
Зарплата 1000 - 2000$
по результатам собеседования
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Начальник отделения
FBG-Россия
Константин Курош
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