Требуется специалист по продвижению. Удаленно.

Наша компания FBG ltd. занимается разработкой приложений и сайтов на западный рынок.

В связи с тем, что многие зарубежные клиенты начинают выходить на Российский рынок, было решенно открыть направление по продвижению нашего бренда на Россикйском рынке.

Поэтому сейчас ищем 1-2 исполнителей, готовых заниматься продвижением существующих клиентов в русскоязычном сегменте.

Возможна удаленная занятость.

Задачи

1. Управление проектами по поисковому продвижению в Яндексе и Google.

2. Сбор и анализ необходимой информации о параметрах сайта и бизнесе клиента, качестве и объеме трафика, конкурентах и т.д.

3. Выбор методов поискового продвижения для своих проектов.

4. Составление плана и бюджета на продвижение проекта.

5. Составление технических заданий на внутреннюю оптимизацию проектов и SEO-копирайтинг.

6. Контроль и координация запланированных работ по продвижению сайта.

7. Отслеживание развития поисковых алгоритмов и технологий, оперативное реагирование на изменения.

8. Изучение и внедрение новых инструментов и технологий, связанных с поисковым продвижением.

Зарплата 1000 - 2000$

по результатам собеседования

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Начальник отделения

FBG-Россия

Константин Курош