Дизайн Powerpoint презентации

Есть поверпоинт презентация на 18 страниц

есть для нее дизайн первой и рабочей страницы

осталось оформить все страницы что бы смотрелись красиво, в страницах есть таблицы, и обьекты с стрелками (стандартные) важно что бы все было оформленно аккуратно и красиво