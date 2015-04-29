Нужно оформить презентацию в PowerPoint по готовому макету. Нужно использовать фирменный стиль (фирменный стиль предоставлю). Объем презентации 25-30 слайдов. Прототип макета прикладываю к проекту (к этому прототипу добавиться 5-10 слайдов). Бюджет определяется после собеседования с ...
Необходима разработка презентации "О компании" для печати
Необходимо разработать презентацию для КРУПНОЙ государственной компании в заданной стилистике
Будет предоставлено:
1. Структура презентации 4 основных блока + разворот
2. Контент по презентации – будет предоставлен
3. Презентация должна быть выполнена согласно "Требования для создания презентации для госкорпорации"
Что необходимо сделать:
1. Красивое оформление в бизнес стилистике компании
2. Создание уникальных иконок для определения продуктовых направлений
3. Создание графики для презентации (не много)
Структура графики:
Слайды 0-4 / 5-6 / 15-16 / 27-29 – уникальны
Слайды: 7-14 – по шаблону слайдов 5-6
Слайды: 17-26 – по шаблону слайдов 15-16
Процесс работы:
0. Разрабатываем концепцию, к примеру первые 2-3 слайда – на 70% готовые (или пустые слайды с концепцией и набросками текста), утверждаем со мной. Дорабатываем и после моего утверждения работаем дальше по плану.
1. Разрабатываем первый блок О компании + разворот. Слайды 0-4
2. Я проверяю всё и утверждаю или даю правки если будут. Правим, если будет необходимость.
3. Утверждаем начало у клиента
4. Правки в дизайне
5. Утверждаю у клиента
6. Заканчиваем остальные блоки Продукты, проекты, Сервисный контракт.
7. Вносим правки
8. Готовим для печати.
Время выполнения задачи 40 часов, стоимость 1 часа – 250р.
Если Вас устроят сроки и работа, то стучите в скайп я отправляю полное задание и приступим к работе.
С уважением, Артем.
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