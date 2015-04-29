Необходима разработка презентации "О компании" для печати

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок238 просмотров

Необходимо разработать презентацию для КРУПНОЙ государственной компании в заданной стилистике

Будет предоставлено:

1. Структура презентации 4 основных блока + разворот

2. Контент по презентации – будет предоставлен

3. Презентация должна быть выполнена согласно "Требования для создания презентации для госкорпорации"

Что необходимо сделать:

1. Красивое оформление в бизнес стилистике компании

2. Создание уникальных иконок для определения продуктовых направлений

3. Создание графики для презентации (не много)

Структура графики:

Слайды 0-4 / 5-6 / 15-16 / 27-29 – уникальны

Слайды: 7-14 – по шаблону слайдов 5-6

Слайды: 17-26 – по шаблону слайдов 15-16

Процесс работы:

0. Разрабатываем концепцию, к примеру первые 2-3 слайда – на 70% готовые (или пустые слайды с концепцией и набросками текста), утверждаем со мной. Дорабатываем и после моего утверждения работаем дальше по плану.

1. Разрабатываем первый блок О компании + разворот. Слайды 0-4

2. Я проверяю всё и утверждаю или даю правки если будут. Правим, если будет необходимость.

3. Утверждаем начало у клиента

4. Правки в дизайне

5. Утверждаю у клиента

6. Заканчиваем остальные блоки Продукты, проекты, Сервисный контракт.

7. Вносим правки

8. Готовим для печати.

Время выполнения задачи 40 часов, стоимость 1 часа – 250р.

Если Вас устроят сроки и работа, то стучите в скайп я отправляю полное задание и приступим к работе.

С уважением, Артем.

10 лет назад
Astoniaco
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

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