Нужно оформить презентацию в PowerPoint по готовому макету. Нужно использовать фирменный стиль (фирменный стиль предоставлю). Объем презентации 25-30 слайдов. Прототип макета прикладываю к проекту (к этому прототипу добавиться 5-10 слайдов). Бюджет определяется после собеседования с ...
Стартовая картинка для ролика в YouTube
Здравствуйте!
Необходимо создать стартовую картинку для ролика YouTube, рекламирующего онлайн-казино. На картинке должны быть изображены деньги и призыв прочитать описание ролика, чтобы узнать о бонусах и подарках от казино.
Ничего нового рисовать не требуется. Картинки можно взять с любого бесплатного фотохостинга. Шаблон картинки во вложении. Элементы даже можно оставить все эти же. Только выровнять их, добавить фон.
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