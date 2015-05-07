Стартовая картинка для ролика в YouTube

Здравствуйте!

Необходимо создать стартовую картинку для ролика YouTube, рекламирующего онлайн-казино. На картинке должны быть изображены деньги и призыв прочитать описание ролика, чтобы узнать о бонусах и подарках от казино.

Ничего нового рисовать не требуется. Картинки можно взять с любого бесплатного фотохостинга. Шаблон картинки во вложении. Элементы даже можно оставить все эти же. Только выровнять их, добавить фон.