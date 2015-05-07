Стартовая картинка для ролика в YouTube

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Завершен2 заявки136 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать стартовую картинку для ролика YouTube, рекламирующего онлайн-казино. На картинке должны быть изображены деньги и призыв прочитать описание ролика, чтобы узнать о бонусах и подарках от казино.

Ничего нового рисовать не требуется. Картинки можно взять с любого бесплатного фотохостинга. Шаблон картинки во вложении. Элементы даже можно оставить все эти же. Только выровнять их, добавить фон.

10 лет назад
ostapx1
Остап 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$5
2 дня
Все отлично! Качество, скорость, цена. Буду обращаться еще.
Отличный работодатель. Подробно и четко описал задачу и сразу оплатил готовый заказ. С удовольствием продолжу сотрудничество...

Заявки фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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