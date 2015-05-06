Нужно оформить презентацию в PowerPoint по готовому макету. Нужно использовать фирменный стиль (фирменный стиль предоставлю). Объем презентации 25-30 слайдов. Прототип макета прикладываю к проекту (к этому прототипу добавиться 5-10 слайдов). Бюджет определяется после собеседования с ...
Конференция
Нужно сделать макет для конференции по тепломассообмену. Концепция.
Срочно.
Подробности в личке
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