Перерисовать англоязычную инфографику

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Завершен14 заявок260 просмотров

Всем привет.

Необходимо перерисовать ангоязычную инфографику - http://cdn.ttgtmedia.com/rms/onlineImages/ss_pcidss-timeline_2013_01.png

Стиль необходимо поменять, чтобы не выглядело просто переводом.

Если не владеете английским и нужен будет перевод текста для русской версии - указывайте это, пожалуйста, в комментариях к заявке. Спасибо.

10 лет назад
Mercha
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Марией. По соотношению цена\качество - просто находка. Все сделано именно так, как я описывал в постановке задачи. На выходе - очень качественный psd, все удобно разложено по слоям. Цветовые сочетания подобраны очень хорошо. Также на удивление правильно был выполнен перевод с английского довольно специфической тематики, с чем справляются далеко не все переводчики на этом сайте. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Евгений - отличный заказчик! Четко поставленная и интересная задача, к решению которой можно подойти творчески. Быстрая оплата, приятная и непринужденная коммуникация. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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