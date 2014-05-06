Задание: Подготовить мини-презентацию (15 минут – 5 слайдов) в формате PowerPoint. Тема: Пути развития продаж ассортимента компании ЗАО «Денвью Лимитэд» по зоне ответственности, за которую отвечает сотрудник на должности, что хочет получить кандидат (например, кандидат на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оформить презентацию, отрисовать гарфики и схемы. Общее количество страниц презентации 12.
- Похожие заказы
- Презентации3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо исходник (9 слайдов) презентации рабочий (на русском) превратить в качественная и сочную презентацию на 10 слайдов на английском и русских языках. с вас: визуальная часть презентации — оформление, первоклассный дизайн, радующий глаз, красивые картинки и ...Презентации14 заявокЗакрыт10 лет назад
мне нужно сделать дизайн коммерческого предложения. 2 страницы А4. Текст и примерные картинки вышлю на почту. Пример дизайна вышлю на почту. Формат получения CorelDRAW с возможностью редактирования. оплата 300 руб.Презентации3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требует сделать шаблон новостного письма для рассылки через Unisender. Учитывая корпоративные цвета и логотип, а также правила самого Unisender`а.Презентации1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Дизайн презентации (инфографика) Легкий европейский дизайн презентации 5-6 слайдов с главной .Презентации14 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужна презентация хорошего уровня(вузовского) по социологии. Тема: "Культура, как социальное явление." Пишите цену и сроки, пожалуйста.Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $14
Есть файл ворд, в котором условно каждый лист - слайд презентации. Надо на основе этого файла сделать полноценную презентацию. Презентация должна быть легко читаемой. Выполнить эту презентацию надо в цветах сайта SpellSmell.ru, т.е. в бело-сине-голубых. ...Презентации2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $1000
Срочно ищем дизайнера призентаций (в PDF, естественно). Хотелось бы за сегодня найти нужного человека. В откликах просьба указывать стандартные цены на час/презентаци и скорость работы. Спасибо!Презентации7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, Вот ссылка на черновик: https://docs.google.com/presentation/d/1tjXR81Z6TZteK-Ex1uIZeoCggTRMSj4A7REbBfLd7GU/edit?usp=sharing Нужно оживить оформление и добавить графики, сохранив основной бело-голубой стиль. Срок - сегодняшний вечер, край - раннее утро среды. Для скорости давайте голосом в Скайпе: michael.guninПрезентации1 исполнительЗавершен10 лет назад