Презентация

  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок201 просмотр

Имеется презентация, во вложении

нужно используя элементы дизайна сайта оформить ее более строго и серьезно (без использования человечков)

сделать нужно сегодня

от вас стоимость

10 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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