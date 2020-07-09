Презентация инвест-проекта для потенциальных инвесторов

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт10 заявок551 просмотр

Презентация инвест-проекта для потенциальных инвесторов.

5 лет назад
guest_15954081207842
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Семен
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Снежана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Элина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
16 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Презентации
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Презентации
Дмитрий
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Дима
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад