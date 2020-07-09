Необходимо разработать 15 видео презентаций с обучающим материалом - диалоги, грамматика, примеры, домашняя работа. Я прикрепила файл с примерным содержанием для одной презентации. Необходимо будет анимировать предложения, чтобы добавлялись (текст для вставки будет ...
Презентация инвест-проекта для потенциальных инвесторов
Презентация инвест-проекта для потенциальных инвесторов.
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