Презентация сайта в power point

необходимо создать презентацию сайта сИСТЕМЫ СКИДОК: для понимания пользователЕЙ - как САЙТ работает . и ОСОБЕННО!!!!!!!!! ДЛЯ ПРОДАВЦОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ДИНАМИЧНО, ПОШАГОВО, ВОЗМОЖНО ПРОСТО. Ограничение: Это не должно быть как ...