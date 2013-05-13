Сделать продающую PPT презентацию по образцу

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Завершен5 заявок198 просмотров

Вот образец: http://www.ex.ua/view_storage/261410798405

У меня аналогичный сервис, и есть такие же готовые брошюры (печаталась полиграфия), материалы, и т.д. - все это передам уже выбранному исполнителю.

Надо скомпоновать образец и мои существующие макеты, и сделать качественную продающую презентацию моего сервиса.

12 лет назад
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$45
3 дня
Все на отлично сделано, я очень доволен результатом. Всем рекомендую заказывать у Виталия презентации. Красиво получается, всегда на связи, доработки вносились без промедлений!
Искренне был рад поработать с Олегом над интересным проектом. Напоминание об оплате не требуются, постановка задач и целей на высоком уровне, советую!

Заявки фрилансеров

blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
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