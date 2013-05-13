Сделать продающую PPT презентацию по образцу

Вот образец: http://www.ex.ua/view_storage/261410798405

У меня аналогичный сервис, и есть такие же готовые брошюры (печаталась полиграфия), материалы, и т.д. - все это передам уже выбранному исполнителю.

Надо скомпоновать образец и мои существующие макеты, и сделать качественную продающую презентацию моего сервиса.