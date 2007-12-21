Алгоритм и/или идея

Срочно, нужен квалифицированный и ответственный программист для экстренного завершения проекта (поскольку предыдущий человек позавчера пропал и как видно с концами) требуется квалифицированный программист Си или Дельфи, владеющий, а еще лучше имеющий наработки в области передачи ...
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Здравствуйте. Задание только под Делфи.
Есть такая задача: есть три дерева TTreeView, в каждом содержится много узлов, в т.ч. вложенные. Точно есть узлы со значением level=0 - главные и level=1 - дочерние. есть также и узлы с level>1, но они просто для красоты. Если текущий узел имеет level=0, то следующий значимый узел(level=0 или 1) имеет номер +8 к текущему номеру, если level=1, то +7. Нужно обойти все деревья по значимым узлам максимально быстро. В каждом дереве до 500-700 значимых узлов. Просто делать три вложенных цикла - слишком долго, отрабатывает пару часов, нужно какое-нибудь иное решение, не "в лоб".
Реализую сам, а за сабж готов поделиться хорошим отзывом
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