Требуется написать программу, которая бы могла выдавать несколько наборов номеров для игры по результатам имеющихся прошедших тиражей. Количество используемых программой прошедших тиражей до 50-ти Количество наборов и номеров в наборе - либо минимально ...
Аппроксимирующая функция
Есть несколько результатов калибровки нескольких узлов.
Значение затухания от кода управления.
На нескольких частотах и температурах.
(В приложении).
Нужно получить аппроксимирующую функцию трёх переменных Code = f(A,T,F)
(то есть код управления для затухания, температуры и частоты),
по возможности общую для всех узлов.
Например, полином, коэффициенты (и, возможно, степень) которого
будут переменны для конкретного узла.
Описание коэффицентов этой функции для каждого узла должно занимать
не более ~1-2 кб.
Задача усложняется тем, что калибровка проводится до 70-90 дБ, и требуется
экстраполяция до 128 дБ. Важно точно выставлять затухание ~90 дБ.
То что происходит выше 95 дБ не важно,
главное чтобы сохранялся примерно монотонный рост
(без обратных загибов - насыщение вполне допустимо).
Однако качество получившейся характеристики можно проверить - на одной температуре
(в отличии от калибровки произвольной) можно с точностью выше чем
даже у прибора калибровки измерить фиксированное затухание 90 дБ
и получить 1-3 дополнительные точки (на разных частотах).
На основе этого, должен быть способ скорректировать экстраполяцию/аппроксимацию,
чтобы функция без ощутимого снижения точности на нижних затуханиях попадала
в эти измеренные точки.
Процесс достаточно утомительный - лучше попадать в 90 дБ сразу.
До 40 дБ желательно получить точность аппроксимирующей функции ~0,5 дБ.
До 90 дБ ~1 дб.
Также хорошо было бы получить способ оценки качества получившейся функции.
(По графику или допусковый контроль коэффициентов - для контроля "провалов" или необычных всплесков).
А также найти способ/возможность уменьшить количество точек калибровки без существенного снижения точности результата.
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