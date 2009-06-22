Требуется написать программу, которая бы могла выдавать несколько наборов номеров для игры по результатам имеющихся прошедших тиражей. Количество используемых программой прошедших тиражей до 50-ти Количество наборов и номеров в наборе - либо минимально ...
Перекомпилировать программу на Delphi
Добрый день,
Есть небольшая программа на Delphi, требуется ее пересобрать и внести небольшие изменения.
i c q 621-258
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