Перекомпилировать программу на Delphi

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка135 просмотров

Добрый день,

Есть небольшая программа на Delphi, требуется ее пересобрать и внести небольшие изменения.

i c q 621-258

Delphi
16 лет назад
brigadirmsk
Васильев 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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