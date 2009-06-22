Требуется написать программу, которая бы могла выдавать несколько наборов номеров для игры по результатам имеющихся прошедших тиражей. Количество используемых программой прошедших тиражей до 50-ти Количество наборов и номеров в наборе - либо минимально ...
Небольшая прикладная программка
Программа довольно простая.
НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
Программный продукт создается с целью оснащения офиса, предоставляющего услуги по ксерокопированию, учетной системой с применением системы считывания штрих-кодов для ускорения и упрощения рабочего процесса. С увеличением количества предприятий, работающих по системе предоплаты.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ
1.Требования к функциональным характеристикам;
считывание штрих-кодов посредством сканнера
Занесение данных в базу
уведомление при количестве денежных средств меньше заданного значения
регистрация новых клиентов
простота интерфейса
2 пользователя (Юзер, Админ)
Возможность ручного ввода данных (при невозможности считать сканнером)
ведение журнала (лог-файла)
гибкая отчетность для админа
??? ежедневная автоматическая рассылка отчета о потраченных средствах на электронную почту каждого клиента
…….
2.Требования к надежности
Авторизация при входе
Возможность редактирования БД только админом!
Простейшее шифрование БД.
3.Разделение прав.
3.1.Администратор.
Внесение оплаченных средств на счет клиента
Просмотр журнала операций
Регистрация нового клиента
Внесение изменений непосредственно в БД
Все права пользователя
3.2.Пользователь
Произведение операции списывания средств со счета клиента
Внесение данных руками
Просмотр остатка на счете клиента
Программный продукт должен работать на ОС Windows XP. Учитывая предпочтения разработчика, возможна доустановка Framework .NET.
Возможный алгоритм работы продукта
1. Регистрация существующих клиентов, распечатка штрих-кодов.
2. Внесение остатков средств на момент регистрации.
3. При необходимости считывания средств со счета клиента предъявляется карта с штрих-кодом оператору.
Оператор вносит количество копий, сделанных клиентом и сканирует штрих-код с карты.
При отсутствии возможности автоматического сканирования, оператор вносит данные вручную. (В журнал об этом пишется отдельная информация)
Данные просчитываются (количество копий*стоимость копии) и вносятся в БД.
В БД хранятся данные, как о количестве копий, так и о количестве денежных средств.
4. При необходимости продуктом выводится сообщение о необходимости «пополнить счет» тому или иному клиенту.
Если существует возможность приделать проге сетевые возможности, чтоб админил я от себя (Ксерокс со мной в сетке), было бы вообще замечательно.
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