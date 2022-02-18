Бот для автоматической покупки места на границе (бронирования)

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки954 просмотра
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Необходимо разработать программу для автоматической покупки на сайте belarusborder.by места в очереди на границе.Программа должна отслеживать появление свободных мест и ловить их для дальнейшего оформления брони.

2 года назад
guest_16453644153358
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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