Написать web-приложение для аналитики данных

Требуется опытный программист Python для работы на проектом на постоянной основе. Если вы готовы к долгосрочному сотрудничеству, готовы с энтузиазмом развивать проект, то это проект для вас. Убедитесь, что у вас есть все необходимые профессиональные навыки, чтобы ...