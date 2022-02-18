Написать web-приложение для аналитики данных

Указать в JS коде, где корректируется параметр имя файла сгенерированного изображения Всего 550 строк кода [url=https://drive.google.com/drive/folders/1RNRxIVTqpmyBoknshRPcnbKC57fNpfoj?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1RNRxIVTqpmyBoknshRPcnbKC57fNpfoj?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать веб приложение с веб интерфейсом в виде отчетов-таблицы, используя несколько источников данных по API: маркетплейсы Wildberries и Ozon, 1с, google таблицы.
Подробности в лс.
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