Работа над скриптом Python. Инвайтинг, парсинг, рассылка Telegaram.

Требуется опытный программист Python для работы на проектом на постоянной основе.

Если вы готовы к долгосрочному сотрудничеству, готовы с энтузиазмом развивать проект, то это проект для вас.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые профессиональные навыки, чтобы работать над задачами, которые будут описаны ниже.

Если у вас останутся вопросы по определенной задаче, обозначьте это, чтобы мы с вами это обсудили.

Вам предстоит работать над программой написанной Python. Вам будет нужно улучшать софт и расширять его функционал.

Функции программы:

Парсинг людей из групп Телеграм.

Инвайтинг в группы Телеграм.

Рассылка сообщений в лс.

Вот кратко, что вам нужно сделать в рамках этой задачи (подробное описание задач в ТЗ, которое я прикрепил файлом, ознакомьтесь с ним):

- Создать графический интерфейс для программы. Легкий и понятный для обычного пользователя.

- Парсинг: Переделать парсер. Сделать парсинг группы по ссылке. Сделать парсинг по определенным критериям (участники, админы группы, писавшие в группе, с аватрками, по времени в сети).

- Улучшить рассылку. Рассылка сообщений с картинками.

- Инвайтинг: Настройки инвайтинга (задержка, число добавлений).

- Сделать регистратор аккаунтов с помощью смс сервисов.

- Изменить работу лицензионных ключей.

Жду вашего отклика, все обсудим.