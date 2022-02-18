Необходим аукцион-бот Вконтакте

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки791 просмотр
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Доброго дня!

Необходим аукцион-бот Вконтакте, для автоматического проведения аукционов, принятия ставок и т.д.  У бота должен быть веб-интерфейс -

страничка для отдания команд. Максимальное количество одновременных лотов до 100 штук.

Сроки, цена и вопросы в студию, пожалуйста.

2 года назад
guest_16452625000917
2 года в сервисе
Был
2 года назад