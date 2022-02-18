Необходим аукцион-бот Вконтакте

Он должен быть написан на питоне Чтобы можно было писать на разных серверах написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов Воможности программы: -📝Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые ...