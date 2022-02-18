Автоматизация в игре

Приветствую, имеется игра forgeofempire (можете вбить в гугл, получите в первой же позиции ссылку на игру) Это веб игра, скачивать ничего не нужно. Регистрация там без подтверждения почты.

интересует создание скрипта, который будет проходить сюжет этой игры на загруженных аккаунтах

Конкретную точку, до которой нужно дойти, я скину в переписке, но это примерно 30 минут игры.

Поясню, что требуется проходить задания из вкладки "сюжет" слева.

Во всех аккаунтах сюжет один и тот же.

Цепляться по картинкам или пикселям, наверное, не стоит. Хотя смотрите сами, как вам лучше.

Указывайте цены и метод реализации.