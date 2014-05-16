Чекер аккаунтов вебсайта,данных(ajax,прокси)

есть аккаунты

нужно их чекать через прокси

+ на сайте есть аякс

потому желательно чекер черзе браузер

на фрилансе есть люди с готовыми решениями - которые быстро смогут подстроить под нужные нам сайты

Люди с готовыми решениями - пишите в теме(и цену за сайт)

тз подробно обсудим черзе мессенджер