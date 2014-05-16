Чекер аккаунтов вебсайта,данных(ajax,прокси)

Необходимо доделать программу на С++ либо переписать заново Программа для ведения истории болезни и планирования лечения. Нужно внести мелкие правки (заменить ряд терминов и т.п.), исправить ошибки в работе, дописать 3Д-приложение. Основная программа сделана на Borland C++ Builder ...
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есть аккаунты
нужно их чекать через прокси
+ на сайте есть аякс
потому желательно чекер черзе браузер
на фрилансе есть люди с готовыми решениями - которые быстро смогут подстроить под нужные нам сайты
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