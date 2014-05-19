Программа обработки данных txt - файлов

Нужна программка обработки данных файла в формате txt. В Файле в столбец проставлены единицы

Пример записи:

1

1

1

1

1

1

1

Необходимо суммировать единицы между разрывами то есть пустыми строками - и записать в логе результат. Например:

1

1

1

1

1

1

1

В логе будет запись: 1321 - то есть необходима сумма по единицыам, которые идут без разрыва пустой строкой между значениями. В результате в логе нужен получившийся ряд чисел.

Пример:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В логе: 51321... Значений в каждом txt -файле примерно 3-4 тыс. Программке нужно показать месторасположение файла или загрузить числовую последовательность в окно, запустить и в результате получить лог в формате простой последовательности чисел.

Среда реализации любая, работать можно под windows, можно под php - сервер. Интересует стоимость и сроки.