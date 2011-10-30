Модуль к 1С: Торговля по отправке факсов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок140 просмотров

Есть 1С:Торговля. Конфигурация изменена. Необходимо написать модуль обеспечивающий автоматическую отсылку факсом сформированных платежных документов юрид.лицам - контрагентам , номер факса берется из базы контрагентов.

Подробности при общении.

Предпочтение жителям Санкт-Петербурга, но не жесткое.

14 лет назад
IAB
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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