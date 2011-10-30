Общее описание задачи представлено во вложенном файле (ТЗ). На данный момент система готова на 80%. Также есть список доработок, которые нужно внести в систему. Мы ищем помощника, который смог бы доработать систему. На ...
Компонент Delphi RadioButton нужен.
Для Delphi 2007 неуникодной.
Нужен компонент RadioButtonEx, тот же самый RadioButton только с дополнительным свойством CheckBackColor, чтобы можно было менять цвет фона места где точка отрисовывается. Все остальное должно не отличаться от обычного RadioButton.
Оплата Wemmoney.
Дополнение:
Использовать другие компоненты (наборы компонентов), где это уже реализовано, прошу не предлагать. Как правило все они серьезно отличаются по поведению или по дизайну от стандартных компонент Delphi, а поэтому не подходят.
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