Компонент Delphi RadioButton нужен.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки179 просмотров

Для Delphi 2007 неуникодной.

Нужен компонент RadioButtonEx, тот же самый RadioButton только с дополнительным свойством CheckBackColor, чтобы можно было менять цвет фона места где точка отрисовывается. Все остальное должно не отличаться от обычного RadioButton.

Оплата Wemmoney.

Дополнение:

Использовать другие компоненты (наборы компонентов), где это уже реализовано, прошу не предлагать. Как правило все они серьезно отличаются по поведению или по дизайну от стандартных компонент Delphi, а поэтому не подходят.

Delphi
14 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка системы Справочник лекарств

    Общее описание задачи представлено во вложенном файле (ТЗ). На данный момент система готова на 80%. Также есть список доработок, которые нужно внести в систему. Мы ищем помощника, который смог бы доработать систему. На ...

    MySQLPHPSQLite
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна программа (парсер)

    Сразу оговорюсь что: человек который написал программу очень занят и не может уделить мне должного внимания + программа работает бажно (очень бажно) из-за того что она работает в &gt;100 потоков. А тут нужна программа ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система автоматизации больниц и клиник (Delphi)

    Оговорю сразу - проект расчитан на энтузиастов! Автоматизация основных разделов деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений: ведение электронных амбулаторных карт пациентов, планирование и анализ лечебно-профилактической работы учреждения. Набирается команда (4-6 человек) Delphi ...

    Delphi
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложения для анализа содержимого сайта.

    $100

    Есть конкретный сайт ХХХ.ру. На нем есть форма для ввода значения и кнопка "Отправить". После отправки сайт либо выдает таблицу данных, либо пишет что-то типа "найдено 0". ЗАДАЧА: По определнному алгоритму приложение (СТРОГО ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простая система тестирования на wsh

    $50

    Идея: Средствами WSH, можно реализовать простой тест в виде специально отформатированного текстового файла с вопросами и вариантами ответов. В процессе работы программа на VBScript создаст объект для взаимодействия с данным файлом и COM-объект Internet Explorer. ...

    HTMLJavaScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мини-программка Borland С++ (CppWebBrowser)

    $15

    Нужно приложение использующее компонент CppWebBrowser. Цель: заходим на страницу сайта находим кнопку1 - кликаем по ней, находим на новой странице еще одну кнопку - кликаем, и в итоге нужно получить нужную страницу в браузере. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Покер и БД. Предложить свое решение и реализовать.

    Проект под долговременную совместную работу. ТЗ нет, исполнитель его разработает сам. Есть задача, предложенное Вами решение и будет ТЗ. Желательно иметь базовые знания в онлайн покере. Если их нет, скачайте offsidebetpoker, зарегестрируйтесь (имя ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа-поисковик

    $20

    Необходимо написать программу, которая по нужному запросу ищет сайты в поисковиках яндекс и гугл, переходит по сайтам из выдачи и ищет нужный код.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад