Компонент Delphi RadioButton нужен.

Для Delphi 2007 неуникодной.

Нужен компонент RadioButtonEx, тот же самый RadioButton только с дополнительным свойством CheckBackColor, чтобы можно было менять цвет фона места где точка отрисовывается. Все остальное должно не отличаться от обычного RadioButton.

Оплата Wemmoney.

Дополнение:

Использовать другие компоненты (наборы компонентов), где это уже реализовано, прошу не предлагать. Как правило все они серьезно отличаются по поведению или по дизайну от стандартных компонент Delphi, а поэтому не подходят.