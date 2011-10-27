Оговорю сразу - проект расчитан на энтузиастов! Автоматизация основных разделов деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений: ведение электронных амбулаторных карт пациентов, планирование и анализ лечебно-профилактической работы учреждения. Набирается команда (4-6 человек) Delphi ...
Нужна программа (парсер)
Сразу оговорюсь что:
человек который написал программу очень занят и не может уделить мне должного внимания + программа работает бажно (очень бажно) из-за того что она работает в >100 потоков. А тут нужна программа по принципу: запустил, через неделю вспомнил и взял текстовый файл с ссылками.
Оставляйте свои контакты в теме: - желательно аська.
Оплачиваю Webmoney аттестат продавца >200
Скрин программы которую мне уже сделали (хочу заново переписанную программу):
Выбранный исполнитель
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