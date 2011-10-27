Нужна программа (парсер)

Сразу оговорюсь что:

человек который написал программу очень занят и не может уделить мне должного внимания + программа работает бажно (очень бажно) из-за того что она работает в >100 потоков. А тут нужна программа по принципу: запустил, через неделю вспомнил и взял текстовый файл с ссылками.

Оставляйте свои контакты в теме: - желательно аська.

Оплачиваю Webmoney аттестат продавца >200

Скрин программы которую мне уже сделали (хочу заново переписанную программу):