Система автоматизации больниц и клиник (Delphi)

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Закрыт9 заявок336 просмотров

Оговорю сразу - проект расчитан на энтузиастов!

Автоматизация основных разделов деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений: ведение электронных амбулаторных карт пациентов, планирование и анализ лечебно-профилактической работы учреждения.

Набирается команда (4-6 человек) Delphi программистов. А так же необходим медицинский консультант.

Ориентировочный срок разработки 4-6 месяцев. Подробности в ТЗ.

ПИШИТЕ в асю: 398608504

Delphi
14 лет назад
arkuzka
Артём 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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