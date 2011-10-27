Доработка системы Справочник лекарств

Общее описание задачи представлено во вложенном файле (ТЗ).

На данный момент система готова на 80%. Также есть список доработок, которые нужно внести в систему.

Мы ищем помощника, который смог бы доработать систему. На первом этапе формат сотрудничества предполагается следующий: вы выполняете один пункт из списка доработок. Если все ок, то мы его вам оплачиваем. Формат дальнейшего сотрудничества я думаю, мы с вами обсудим в индивидуальном порядке. Наш программист предоставит детальные консультации по уже разработанному коду (при необходимости).

Описание пункта доработок, который необходимо выполнить в первую очередь

В тех.задании есть пункт 3.1.4.9. В этом пункте есть команда Выгрузка ЛС в файл. Данный пункт уже реализован, но требует доработки. Во-первых, нужно оптимизировать скорость работы на больших данных (ЛС в базе порядка 200 тыс записей). Во вторых, при записи в dBase формат нужно сделать так, чтобы создавался файл dBase 4 (сейчас используется 3 версия). И нужно не создавать каждый раз файл, а сделать шаблонный файл dBase определенного формата и каждый раз при выгрузке брать этот шаблонный файл и записывать данные в него. Эта часть должна быть написана на C#, база данных Sqlite.

Необходимые навыки для работы над системой:

1. C#

2. PHP

3. Sqlite

4. MySql

От вас: цена за доработку выгрузки ЛС в файл. И укажите навыки, которыми вы обладаете (из списка, приведенного выше).

Отвечать исключительно в заявках к проекту.

В рамках этого проекта понадобится также доработка рабочего места оператора (на PHP) и разработка сайта справочника (также на PHP).

Необходимые скриншоты уже разработанных окон будут высланы при необходимости.