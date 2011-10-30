Программа по рассылке объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки175 просмотров

Нужно разработать программу для автоматической подачи объявлений на сайты по недвижимости

Такие как:

1. avito.ru

2. realty.yandex.ru

3. mosoblnedvizhimost.ru

4. slando.ru

5. moscowregion.olx.ru

6. roslist.ru

7. apex-realty.ru

8. afy.ru

9. kvadroom.ru

10. domex.ru

11. pingola.ru

12. board-mo.ru

13. gdetotdom.ru

14. egent.ru

15. net-agenta.ru

16. cian.ru

17. baza-winner.ru

18. podolsk-life.ru

19. most.ru

20. Mitula.ru

21. Mesto.ru

и другие бесплатные доски объявлений по тематике недвижимость по Московской области.

Опции управления:

Я вручную делаю на нужных сайтах регистрацию. Регистрационные данные для каждого сайта (логин, пароль и т.д.) вносятся в программу.

Я могу добавлять/ удалять сайты-доски объявлений, на которые будет размещаться объявление. Поэтому суть не в фиксированном списке сайтов, указанных выше, а в разработке универсальной программы.

Я выбираю, в какую рубрику сайта подается объявление (если нужно, могу изменить рубрику подачи, добавить еще одну, убрать одну из рубрик в которые будет подаваться).

Устанавливается соответствие полей сайта и моего объявления: из заголовка объявления устанавливается перенос в поле заголовка на сайте, текст объявления переносится в поле для текста на сайте, прописываются адреса размещенных фото и т.д.

Я контролирую результат.

Я управляю частотой размещения объявлений: задаю день, время рассылки, выбираю какие объявления рассылать (для разных объявлений может быть установлено разное время).

Как правило, при размещении объявлений не требуется вводить защитный код. Если на каких-то сайтах он требуется – программа выполняет все предварительные шаги, а код я ввожу вручную.

Я представляю так, что программа как бы «проглатывает» конкретный сайт, на который нужно разместить объявление и как бы на этом сайте, но внутри программы я вначале выполняю вручную всю последовательность действий по размещению объявления. Программа это запоминает и в дальнейшем делает это сама. В программе можно заводить новые листы/удалять (по типу Excel) –для добавления новых сайтов или разделов на них.

А так же нужна программа которая будет отслеживать новые номера телефонов на досках объявлений, в которой можно будет отметить кто это посредник или собственник квартиры И,Т,Д

Звоните по телефону 89265423750, 89152488917

Звоните по цене мы договоримся!!!

14 лет назад
Klyuka
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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