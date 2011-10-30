написать 2 программы на с++ (консольная) используя АТД "спиок" (1я программа основана на односвязном списке, 2я - на двусвязном). Само задание ниже в приложении.
Программа по рассылке объявлений
Нужно разработать программу для автоматической подачи объявлений на сайты по недвижимости
Такие как:
1. avito.ru
4. slando.ru
6. roslist.ru
8. afy.ru
9. kvadroom.ru
10. domex.ru
11. pingola.ru
12. board-mo.ru
13. gdetotdom.ru
14. egent.ru
15. net-agenta.ru
16. cian.ru
17. baza-winner.ru
18. podolsk-life.ru
19. most.ru
20. Mitula.ru
21. Mesto.ru
и другие бесплатные доски объявлений по тематике недвижимость по Московской области.
Опции управления:
Я вручную делаю на нужных сайтах регистрацию. Регистрационные данные для каждого сайта (логин, пароль и т.д.) вносятся в программу.
Я могу добавлять/ удалять сайты-доски объявлений, на которые будет размещаться объявление. Поэтому суть не в фиксированном списке сайтов, указанных выше, а в разработке универсальной программы.
Я выбираю, в какую рубрику сайта подается объявление (если нужно, могу изменить рубрику подачи, добавить еще одну, убрать одну из рубрик в которые будет подаваться).
Устанавливается соответствие полей сайта и моего объявления: из заголовка объявления устанавливается перенос в поле заголовка на сайте, текст объявления переносится в поле для текста на сайте, прописываются адреса размещенных фото и т.д.
Я контролирую результат.
Я управляю частотой размещения объявлений: задаю день, время рассылки, выбираю какие объявления рассылать (для разных объявлений может быть установлено разное время).
Как правило, при размещении объявлений не требуется вводить защитный код. Если на каких-то сайтах он требуется – программа выполняет все предварительные шаги, а код я ввожу вручную.
Я представляю так, что программа как бы «проглатывает» конкретный сайт, на который нужно разместить объявление и как бы на этом сайте, но внутри программы я вначале выполняю вручную всю последовательность действий по размещению объявления. Программа это запоминает и в дальнейшем делает это сама. В программе можно заводить новые листы/удалять (по типу Excel) –для добавления новых сайтов или разделов на них.
А так же нужна программа которая будет отслеживать новые номера телефонов на досках объявлений, в которой можно будет отметить кто это посредник или собственник квартиры И,Т,Д
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