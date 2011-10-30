Написать прогу под windows

Нужна прога для активации фпт на народ.ру

(Важно: в проге должно быть видно движение мышки, т.е. иметируем работу человека в брузере)

1. заходим в аккаунт почты на yandex.ru (например вводим: [email protected]:5567890033)

2. жмем на ссылку народ http://narod.yandex.ru/

3. жмем кнопку "создать сайт" http://narod2.yandex.ru/register/?retpath=http://narod2.yandex.ru/wizard/

4. жмем кнопку "персоналный" и нажимаем далее

5. в поле название сайта вводим что угодно, в после страници убераем все галки и жмем далее

6. выбираем макет полотно

7. пишим любой текст или символы в любом поле и ждем кнопку опубликовать

8. все переходим к слудующему логину и паролю и повторям дейтвия.

В проге надо сделать ограничения, например что бы в слудущий аккаунт входило не раньше чем через заданое мной время (например 5 минут)

После того как прога проработала должно выводить отчет где удалось выполнить шаги, а где нет. Т.е. додно быть 2-а отчету, успешно и нет.