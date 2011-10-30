Необходимо разработать и поддерживать Java приложение с клиентской частью в виде RIA-приложения на фреймворке Eclipse . Знания и умения, прошу подкрепить примерами работ Например: http://cardblog.info:8081/ReportTestGui/gui?restartApplication http://cardblog.info:8081/AviaCRM/?restartApplication
Написать прогу под windows
Нужна прога для активации фпт на народ.ру
(Важно: в проге должно быть видно движение мышки, т.е. иметируем работу человека в брузере)
1. заходим в аккаунт почты на yandex.ru (например вводим: [email protected]:5567890033)
2. жмем на ссылку народ http://narod.yandex.ru/
3. жмем кнопку "создать сайт" http://narod2.yandex.ru/register/?retpath=http://narod2.yandex.ru/wizard/
4. жмем кнопку "персоналный" и нажимаем далее
5. в поле название сайта вводим что угодно, в после страници убераем все галки и жмем далее
6. выбираем макет полотно
7. пишим любой текст или символы в любом поле и ждем кнопку опубликовать
8. все переходим к слудующему логину и паролю и повторям дейтвия.
В проге надо сделать ограничения, например что бы в слудущий аккаунт входило не раньше чем через заданое мной время (например 5 минут)
После того как прога проработала должно выводить отчет где удалось выполнить шаги, а где нет. Т.е. додно быть 2-а отчету, успешно и нет.
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