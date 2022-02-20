Написать программу или решения для сканера штрих-кода

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Сканер-штрихкодов с переходом на сайт с определенным товаром Задача состоит в том чтобы сканер работал в активном положении, при сканировании определенного товара будет открываться определенная страница на сайте соответствующая отсканированному, всё должно работать автономно и без различных действий, т.е. клиент отсканировал и почитал про определенный товар, далее берёт другой товар сканирует у него открывается информация про другой товар.

Сайт готов, штрих-коды уже отсканированы.

Нужно сделать и показать только один товар, остальное менеджеры сделают сами.

При быстром и качественной реализации обязуюсь оставить развернутый отзыв и возможно дальнейшее сотрудничество.

2 года назад
guest_16454255507415
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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