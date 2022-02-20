Написать программу или решения для сканера штрих-кода

Написать веб приложение с веб интерфейсом в виде отчетов-таблицы, используя несколько источников данных по API: маркетплейсы Wildberries и Ozon, 1с, google таблицы. Подробности в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сканер-штрихкодов с переходом на сайт с определенным товаром Задача состоит в том чтобы сканер работал в активном положении, при сканировании определенного товара будет открываться определенная страница на сайте соответствующая отсканированному, всё должно работать автономно и без различных действий, т.е. клиент отсканировал и почитал про определенный товар, далее берёт другой товар сканирует у него открывается информация про другой товар.
Сайт готов, штрих-коды уже отсканированы.
Нужно сделать и показать только один товар, остальное менеджеры сделают сами.
При быстром и качественной реализации обязуюсь оставить развернутый отзыв и возможно дальнейшее сотрудничество.
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