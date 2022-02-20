Создание базы данных в облачной таблице Exсel

Задание на создание облачной файловой системы для хранения и обмена информации в формате Excel.Формирование файловой системы, управляющей таблицами Excel (не более 50 файлов) на облачном сервисе (к примеру, One Drive).Главная задача – организация обмена информацией через облачную файловую систему между Генератором информации и Получателем информации по средствам стандартной синхронизации Excel.Информация для обмена указана в Приложении 1.Участники процесса обмена информацией:Генератор информации – создает в своей базе данных данные.Администратор – отвечает за стабильную работу системы обмена информации. Логирование всех синхронизаций. Логирование всех изменений при синхронизации. Имеет возможность копировать данные.Получатель информации – загружает в свою базу данных данные из облачной файловой системы.Процесс обмена информацией (рис 1):Генератор информации из своей базы данных загружает данные в файл Excel находящийся на его ресурсе – материнский файл.Данные из материнского файла по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются на файл Excel в облаке – зеркало.Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).При синхронизации данных из материнского файла в зеркало автоматически создаются логи.У Администратора на облаке: 1. Протокол синхронизации: IP материнского файла, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации. 2. Файл с отчетом об изменениях: информация об измененных ячейках в зеркале.У Генератора информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.Данные из зеркала копируются в файлы на облаке для нужд Администратора.Копирование по запросу Администратора.Данные из файла получателя по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются в файл Excel на ресурсе Получателя информации.Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).При синхронизации данных из зеркала в файл Excel на ресурсе Получателя информации автоматически создаются логи.У Администратора на облаке - Протокол синхронизации: IP файл Excel на ресурсе Получателя информации, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации.У Получателя информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.Общие требования.Генератор информации по IP (либо логину и паролю) должен иметь доступ к зеркалу на облаке в части касающейся только его информации (количество генераторов на начальном этапе 1 в Киате и от 6 до 10 в России), так же должна быть возможность создания отдельного доступа для каждого участника-получателя данных для просмотра касающейся только его информации на облаке, настройка доступа каждого участника через администратора облака. (Логин. Пароль)Администратор должен иметь возможность создавать новый доступ с аналогичными имеющимся настройками при появлении новых генераторов или получателей информации.Ежедневный бэкап всех файлов имеющихся на облаке в отдельные папки и доступ к ним Администратора.Защита от несанкционированного доступа в облако (двух уровневая аутентификация).Рис. 1 во вложении