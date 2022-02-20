Создание базы данных в облачной таблице Exсel

Написать веб приложение с веб интерфейсом в виде отчетов-таблицы, используя несколько источников данных по API: маркетплейсы Wildberries и Ozon, 1с, google таблицы. Подробности в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание на создание облачной файловой системы для хранения и обмена информации в формате Excel.Формирование файловой системы, управляющей таблицами Excel (не более 50 файлов) на облачном сервисе (к примеру, One Drive).Главная задача – организация обмена информацией через облачную файловую систему между Генератором информации и Получателем информации по средствам стандартной синхронизации Excel.Информация для обмена указана в Приложении 1.Участники процесса обмена информацией:Генератор информации – создает в своей базе данных данные.Администратор – отвечает за стабильную работу системы обмена информации. Логирование всех синхронизаций. Логирование всех изменений при синхронизации. Имеет возможность копировать данные.Получатель информации – загружает в свою базу данных данные из облачной файловой системы.Процесс обмена информацией (рис 1):Генератор информации из своей базы данных загружает данные в файл Excel находящийся на его ресурсе – материнский файл.Данные из материнского файла по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются на файл Excel в облаке – зеркало.Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).При синхронизации данных из материнского файла в зеркало автоматически создаются логи.У Администратора на облаке: 1. Протокол синхронизации: IP материнского файла, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации. 2. Файл с отчетом об изменениях: информация об измененных ячейках в зеркале.У Генератора информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.Данные из зеркала копируются в файлы на облаке для нужд Администратора.Копирование по запросу Администратора.Данные из файла получателя по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются в файл Excel на ресурсе Получателя информации.Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).При синхронизации данных из зеркала в файл Excel на ресурсе Получателя информации автоматически создаются логи.У Администратора на облаке - Протокол синхронизации: IP файл Excel на ресурсе Получателя информации, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации.У Получателя информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.Общие требования.Генератор информации по IP (либо логину и паролю) должен иметь доступ к зеркалу на облаке в части касающейся только его информации (количество генераторов на начальном этапе 1 в Киате и от 6 до 10 в России), так же должна быть возможность создания отдельного доступа для каждого участника-получателя данных для просмотра касающейся только его информации на облаке, настройка доступа каждого участника через администратора облака. (Логин. Пароль)Администратор должен иметь возможность создавать новый доступ с аналогичными имеющимся настройками при появлении новых генераторов или получателей информации.Ежедневный бэкап всех файлов имеющихся на облаке в отдельные папки и доступ к ним Администратора.Защита от несанкционированного доступа в облако (двух уровневая аутентификация).Рис. 1 во вложении
- Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Считывание данных (новые подписчики и другая информация) через API TIK TOK с прямого эфира тикток, вывод данных на два разных термопринтера. Создать минимальный пользовательский интерфейс.для примера приведу тик ток аккаунт с аналогичной программой.Ссылка на аккаунт ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать программу для автоматической покупки на сайте belarusborder.by места в очереди на границе.Программа должна отслеживать появление свободных мест и ловить их для дальнейшего оформления брони.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Указать в JS коде, где корректируется параметр имя файла сгенерированного изображения Всего 550 строк кода [url=https://drive.google.com/drive/folders/1RNRxIVTqpmyBoknshRPcnbKC57fNpfoj?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1RNRxIVTqpmyBoknshRPcnbKC57fNpfoj?usp=sharing[/url]Закрыт2 года назад
Приветствую, имеется игра forgeofempire (можете вбить в гугл, получите в первой же позиции ссылку на игру) Это веб игра, скачивать ничего не нужно. Регистрация там без подтверждения почты. интересует создание скрипта, который будет проходить сюжет этой ...Закрыт2 года назад
Привествую. Требуется создать чит для лаунчера MineCraft с версией 1.7.10, который будет включать в себя Aim, WallHack. На проекте присутствует Античит. Проект не является популярным, думаю, проблем не возникнет. Сроки любые.Закрыт2 года назад
- $130
Требуется опытный программист Python для работы на проектом на постоянной основе. Если вы готовы к долгосрочному сотрудничеству, готовы с энтузиазмом развивать проект, то это проект для вас. Убедитесь, что у вас есть все необходимые профессиональные навыки, чтобы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Доброго дня! Необходим аукцион-бот Вконтакте, для автоматического проведения аукционов, принятия ставок и т.д. У бота должен быть веб-интерфейс - страничка для отдания команд. Максимальное количество одновременных лотов до 100 штук. Сроки, цена и вопросы в студию, пожалуйста.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо написать скетч для ардуино,Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад