Нужен программист на Qt & QtCharts

Имеется программируемая платформа Arduino Uno, с помощью которой реализовано считывание показателей с шести датчиков.

Уже создана программа для визуализации данных с датчиков с некоторым функционалом, исходники имеются.

Необходимо взяться за доработку проекта: добавить некоторый функционал, возможно исправить баги.

Работа ведется в несколько этапов по типу:

Составляется ТЗ, объясняется исполнителю по необходимости, согласуется стоимость и ориентировочные сроки, далее исполнение, тестирование, исправление ошибок и недочетов. Оплата осуществляется после получения стабильной версии. Потом снова ТЗ и т.д.

Все подробности по проекту в диалоге.