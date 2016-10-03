Нужен программист на Qt & QtCharts

Нужна сделать программу, типа Parser, которая например выбрав раздел/рубрику выгружала информацию в Excell по колонкам (Имя компании, телефон, e-mail, и т.д.).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется программируемая платформа Arduino Uno, с помощью которой реализовано считывание показателей с шести датчиков.
Уже создана программа для визуализации данных с датчиков с некоторым функционалом, исходники имеются.
Необходимо взяться за доработку проекта: добавить некоторый функционал, возможно исправить баги.
Работа ведется в несколько этапов по типу:
Составляется ТЗ, объясняется исполнителю по необходимости, согласуется стоимость и ориентировочные сроки, далее исполнение, тестирование, исправление ошибок и недочетов. Оплата осуществляется после получения стабильной версии. Потом снова ТЗ и т.д.
Все подробности по проекту в диалоге.
- Похожие заказы
- $15Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна программка в которой смогут работать через интернет (как я понимаю БД будет на хостинге), и 3 типами доступов к ней. Мы занимаемся поставкой, ремонтом и продажей БУ телефонов. В приложенном файле есть таблицы и краткое описание ...Завершен7 лет назад
На C# Нужно написать программу, которая будет подписывать запрос к [url=https://graph.facebook.com/]graph.facebook.com[/url] сертификатом извлеченным из браузера (он скачивается спокойно), чтобы он также не прослушивался как браузер или мобильное приложение т.е нужен пинингЗавершен7 лет назад
Моя задача заключается в следующем: создать видео по присланному образцу и озвучить его тем сценарием, что я перевел. На экране будет демонстрироваться интерфейс программного обеспечения, нужно будет синхронно читать текст и перемещать курсор по экрану ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Добрый День. Нужно написать программу для клиента Steam. Программа должна отправлять с указанных аккаунтов в тхт файле комментарии на профиль человека указанного по сылке. 1)Поддержка прокси 2)Задержка в секундах 10-50. 3)Тхт файл для указания коментариев.Завершен7 лет назад
Нужна функция для Google Spreadsheet, которая будет автоматические в нескольких колонках заменять одну фразу на другую. А именно часть текста 600px на 100%Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Есть DLL-файл, содержащий функции для расчета параметров вентиляторов. Функции получают на входе определенный набор значений (параметры воздуха, вентилятора, вентиляционной установки и прочее) и выдают на выходе рассчитываемые значения, на основе которых строится график, отображающий ...Завершен7 лет назад
[b]Скрипт 1[/b] Дано: Папка 'foo' содержит папки '1','2','3','4'...'400' Каждая папка содержит 2-3 файла. Задача: Пройти по всем папкам и переименовать в них файлы по маске 'имяпапки'_'№файла'.расширение Пример: папка '1' содержит 3 файла (море.jpg, лес.jpg, река.png) Результат: Папка '1' должна содержать файлы (1_1.jpg, 1_2.jpg, ...Завершен7 лет назад
Описание задачи: У пользователя есть список страниц URL, он хочет сообщить о них в поисковую систему. У него есть разные аккаунты от одной поисковой системы, они нужны, чтобы убрать ограничение в 50 URL (нельзя добавлять больше, ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть приложение для такси. ,Надо сделать 4 копии приложения, для четырех служб такси. И сделать так чтобы название приложения это было название каждой службы. Чтобы возможно было установить и запустить 4 приложения параллельно с разными ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад