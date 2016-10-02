Необходимо: 1. реализовать имеющийся JSON протокол на C/C++ (есть SDK) с использованием HTTPS, GZip, DES-шифрования, используя многопоточность. 2. Написать GUI, реализованное на другом программном продукте 3. Среда передачи данных - GSM (есть SDK)
Разработка оболочки на C# для взаимодействия с БД sqlite и браузером
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Описание задачи:
У пользователя есть список страниц URL, он хочет сообщить о них в поисковую систему. У него есть разные аккаунты от одной поисковой системы, они нужны, чтобы убрать ограничение в 50 URL (нельзя добавлять больше, чем 50 URL за 24 часа в 1 аккаунте).
Соответственно пользователь хочет распределить ссылки по указанным аккаунтам, так, чтобы они не превышали лимитов. Пользователь может настраивать, по сколько ссылок распределять на один аккаунт.
Есть готовый браузер, который всё это автоматизирует. Он взаимодействует с sqlite базой и пишет результаты выполненной работы туда. Т.е. у нас разделение оболочки и браузера.
Цель оболочки - предоставить визуализацию процесса и упростить взаимодействие пользователя с браузером.
Есть готовое ТЗ, где максимально подробно описаны все детали, в том числе и информация по БД, какие табилцы, как с ними взаимодействует браузер, какая информация где пишется и как должна с этим взаимодействовать оболочка.
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