Написать программу распознавания стороны кубика , два кубика на поле распознавание сторон через веб камеру ! То есть какое количество точек на Каждом кубике. Кубика два или три программа на выходе должна давать 2 или 3 числа ...
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Добрый день.
Нужна программа учёта шиномонтажа + продажа шин (карточка услуг и товара, их стоимость, карточка клиентов, закрывающие документы, формирование реестров, зп сотрудников)
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