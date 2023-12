Программа учёта шиномонтажа + продажа шин

создание программы обработки запросов к ацесс с обязательной загрузкой всех 4х ядер многоядерного процессора Access выполнение длинных SQL запросов - Ваш запрос слишком длинный DELETE ctext.KEY_ID, ctext.NAME1 FROM ctext WHERE (((ctext.NAME1) Like "*111*") OR (((ctext.NAME1) Like "*222*") OR ...; ...