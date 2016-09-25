Создание программы обработки запросов к ацесс с обязательной загрузкой

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки155 просмотров
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создание программы обработки запросов к ацесс с обязательной загрузкой всех 4х ядер многоядерного процессора

Access выполнение длинных SQL запросов - Ваш запрос слишком длинный

DELETE ctext.KEY_ID, ctext.NAME1

FROM ctext

WHERE  (((ctext.NAME1) Like "*111*") OR (((ctext.NAME1) Like "*222*") OR ...;

DELETE ctext.KEY_ID, ctext.NAME1

FROM ctext

WHERE  (((ctext.NAME1) Like "*333*") OR (((ctext.NAME1) Like "*444*") OR ...;

Приходится каждый запрос вставлять копипастом и выполнять отдельно, т.к.

влазит только по 30-50 значений в каждый. А их пачками растет

множество!

Нужно решить эту задачу.

7 лет назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
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