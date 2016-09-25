[b]Проект:[/b] Разработка бота для телеграмм, который будет иметь кошелек криптовалют и необходимый функционал для обмена между клиентами. [b]Кого мы ищем:[/b] Senior C#,C++, java back-end developer С опытом работы в криптовалютах. Опционально разработка ботов телеграмм. Вот пример подобного бота @BTC_CHANGE_BOT С возможным устройством ...
Создание программы обработки запросов к ацесс с обязательной загрузкой
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создание программы обработки запросов к ацесс с обязательной загрузкой всех 4х ядер многоядерного процессора
Access выполнение длинных SQL запросов - Ваш запрос слишком длинный
DELETE ctext.KEY_ID, ctext.NAME1
FROM ctext
WHERE (((ctext.NAME1) Like "*111*") OR (((ctext.NAME1) Like "*222*") OR ...;
DELETE ctext.KEY_ID, ctext.NAME1
FROM ctext
WHERE (((ctext.NAME1) Like "*333*") OR (((ctext.NAME1) Like "*444*") OR ...;
Приходится каждый запрос вставлять копипастом и выполнять отдельно, т.к.
влазит только по 30-50 значений в каждый. А их пачками растет
множество!
Нужно решить эту задачу.
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