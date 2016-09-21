Плагин на С++ для ЛидерТаск

Требуется раскидать по папкам файлы. Принцип разброса - указываем кол-во символов в файле конфига, после берём с начала имени эти символы и делаем директории. Пример: notebook.txt Если в конфиге задавно 5, то помещаем в папку n/o/t/e/b/notebook.txt Если папка n/o/t/e/b/ ...