Плагин на С++ для ЛидерТаск

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Необходимо написать простой плагин для программы ЛидерТаск (LeaderTask) АПИ открытые, техническая документация их есть.

Плагин должен брать задачи и присваивать им нужные свойства в зависимости от принципа GTD. Подробное тз пришлю на почту.

7 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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