Создание системы контроля сотрудников

$600
Прикладное ПОЗавершен4 заявки362 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать систему согласно ТЗ

7 лет назад
antantaml
Людмила 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
softlevel
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$600
30 дней
Отлично выполнена работа, в срок, нет нареканий, система работает, грамотный специалист с большим опытом, всегда доступен для общения и обсуждения.
Оплата по проекту всегда была в рамках оговоренный суммы без задержки. Все нюансы быстро уточняются.
  • Похожие заказы

  • Real time отображение пользователей на карте google

    $1100

    Нужно сделать приложение с некоторым уровнем безопасности и скорости. Предложите архитектуру а так же цену за нее . Сроки не горят.  ТЗ:  web + android [url=https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing[/url] Показывать каждые 2 дня продвижение. Расчет – Вестерн Юнион, PayPal

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация шаблона Zennoposter

    Доброго времени суток.  Нужна оптимизация шаблона для зенно +вставка js компонента в логику. Написан шаблон новичком, поэтому нужна помощь гуру зеннопостера, попросту не хватает опыта.  Цена вопроса 2 000 р.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интегрировать дизайн интерфейса Qt Designer (QT Widgets)

    Необходимо интегрировать  дизайн графического интерфейса под Windowns (XP,Vista,7,8,10) используя Qt Designer (QT Widgets). Исходники нужны в файле с расширением  *.ui. Программисту нужно будет плотно общаться с графическим дизайнером, т.к. возможно ограничения со стороны QT ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа для загрузки данных из xml в таблицу на гугл докс

    Что имеем: - заархивированные файлы xml c кадастровыми данным по объектам - файлы складываются в папку по мере их поступления - таблица с объектами на гугл диске такого вида [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqUkhkmfy1i3qBYCrqIXm6QrfObqkdKNghc3NlzONKk/edit?usp=sharing]docs.google.com/spreadshe...[/url] Требуется написать программу, которая ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать график/прогноз продаж в Excel

    Добрый день! Есть история продаж по 2м продуктам за первые 100 дн продаж, запускается новый продукт и нужно построить график-прогноз продаж на 100дн в excel с возможностью выбора предыдущих продукта(ов), на базе которых должен строится ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна простая программа под виндовс по упорядочению файлов.

    Требуется раскидать по папкам файлы. Принцип разброса - указываем кол-во символов в файле конфига, после берём с начала имени эти символы и делаем директории. Пример: notebook.txt Если в конфиге задавно 5, то помещаем в папку n/o/t/e/b/notebook.txt Если папка n/o/t/e/b/ ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать Бот (Автоматизация взаимодействия с сайтом)

    Следует автоматизировать следующие действия на веб-сайте: посылка сообщений по списку, с ограничением по  кол-ву посланных сообщений (нажатие на кнопку "контакт", посылка сообщения через форму, выдерживает необходимый таймаут, переход к следующей кнопке "контакт", посылка сообщения через ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • ПО для переключения камер Raspberry Pi 3 [Linux]

    Нужно ПО для Rapsberry Pi 3 model b. Под Raspbian [debian linux]. Задача: при помощи малинки переключаться между IP видеокамерами (полный экран, переключение без засвечивания рабочего стола, автозагрузка программы так как других задач выполнять малинка не будет). Малинка + ...

    Linux
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка аналогов программ по восстановлению данных

    Нужно сделать программу с частичным или полным функционалом Power data recovery R.saver или аналоги. Требуется возможность восстановления данных! Работу можно разбить на этапы, все обговаривается. Опыт разработки подобного ПО приветствуется. При личном общении все подробности.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер данных

    Есть список необходимых данных. Нужно сделать парсер данных и экспортировать их в XLS, в идеале - десктопная утилита либо серверный скрипт для самостоятельного парсинга.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад