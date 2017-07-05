Создание системы контроля сотрудников

Нужно сделать приложение с некоторым уровнем безопасности и скорости. Предложите архитектуру а так же цену за нее . Сроки не горят. ТЗ: web + android [url=https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing[/url] Показывать каждые 2 дня продвижение. Расчет – Вестерн Юнион, PayPal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать систему согласно ТЗ
- Похожие заказы
- $1100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Нужна оптимизация шаблона для зенно +вставка js компонента в логику. Написан шаблон новичком, поэтому нужна помощь гуру зеннопостера, попросту не хватает опыта. Цена вопроса 2 000 р.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо интегрировать дизайн графического интерфейса под Windowns (XP,Vista,7,8,10) используя Qt Designer (QT Widgets). Исходники нужны в файле с расширением *.ui. Программисту нужно будет плотно общаться с графическим дизайнером, т.к. возможно ограничения со стороны QT ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Что имеем: - заархивированные файлы xml c кадастровыми данным по объектам - файлы складываются в папку по мере их поступления - таблица с объектами на гугл диске такого вида [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqUkhkmfy1i3qBYCrqIXm6QrfObqkdKNghc3NlzONKk/edit?usp=sharing]docs.google.com/spreadshe...[/url] Требуется написать программу, которая ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть история продаж по 2м продуктам за первые 100 дн продаж, запускается новый продукт и нужно построить график-прогноз продаж на 100дн в excel с возможностью выбора предыдущих продукта(ов), на базе которых должен строится ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется раскидать по папкам файлы. Принцип разброса - указываем кол-во символов в файле конфига, после берём с начала имени эти символы и делаем директории. Пример: notebook.txt Если в конфиге задавно 5, то помещаем в папку n/o/t/e/b/notebook.txt Если папка n/o/t/e/b/ ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Следует автоматизировать следующие действия на веб-сайте: посылка сообщений по списку, с ограничением по кол-ву посланных сообщений (нажатие на кнопку "контакт", посылка сообщения через форму, выдерживает необходимый таймаут, переход к следующей кнопке "контакт", посылка сообщения через ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно ПО для Rapsberry Pi 3 model b. Под Raspbian [debian linux]. Задача: при помощи малинки переключаться между IP видеокамерами (полный экран, переключение без засвечивания рабочего стола, автозагрузка программы так как других задач выполнять малинка не будет). Малинка + ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать программу с частичным или полным функционалом Power data recovery R.saver или аналоги. Требуется возможность восстановления данных! Работу можно разбить на этапы, все обговаривается. Опыт разработки подобного ПО приветствуется. При личном общении все подробности.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть список необходимых данных. Нужно сделать парсер данных и экспортировать их в XLS, в идеале - десктопная утилита либо серверный скрипт для самостоятельного парсинга.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад