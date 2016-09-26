Нужна простая программа под виндовс по упорядочению файлов.

Прикладное ПОЗавершен8 заявок218 просмотров
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Требуется раскидать по папкам файлы.

Принцип разброса - указываем кол-во символов в файле конфига, после берём с начала имени эти символы и делаем директории.

Пример: notebook.txt

Если в конфиге задавно 5, то помещаем в папку n/o/t/e/b/notebook.txt

Если папка n/o/t/e/b/ отсутствует - создаём, если была создана ранее - то просто помещаем.

В конфиге задаём где находятся файты и в какую папку помещать.

Файлы в исходной папке могут находиться и во вложенных директориях в том числе - нужно извлекать оттуда.

Может быть несколько путей исходных файлов. Все они задаются в конфиге.

Так же в конфиге задаётся - копирование, либо перемещение исходных файлов.

Файлов может быть очень много - миллионы.

7 лет назад
ommik
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
quager
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Несмотря на все препятствия от нас независящие и несколько усложнившие процесс, отлично сработали.
Хороший заказчик. Рекомендую.
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