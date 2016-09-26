Нужно сделать приложение с некоторым уровнем безопасности и скорости. Предложите архитектуру а так же цену за нее . Сроки не горят. ТЗ: web + android [url=https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing[/url] Показывать каждые 2 дня продвижение. Расчет – Вестерн Юнион, PayPal
Нужна простая программа под виндовс по упорядочению файлов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется раскидать по папкам файлы.
Принцип разброса - указываем кол-во символов в файле конфига, после берём с начала имени эти символы и делаем директории.
Пример: notebook.txt
Если в конфиге задавно 5, то помещаем в папку n/o/t/e/b/notebook.txt
Если папка n/o/t/e/b/ отсутствует - создаём, если была создана ранее - то просто помещаем.
В конфиге задаём где находятся файты и в какую папку помещать.
Файлы в исходной папке могут находиться и во вложенных директориях в том числе - нужно извлекать оттуда.
Может быть несколько путей исходных файлов. Все они задаются в конфиге.
Так же в конфиге задаётся - копирование, либо перемещение исходных файлов.
Файлов может быть очень много - миллионы.
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